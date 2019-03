Desde o dia 1 de janeiro deste ocorreram, em Portugal, 2.405 incêndios rurais, revelaram hoje dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), citados pela agência Lusa.

A Proteção Civil indica que o distrito com maior número de ocorrências foi o do Porto, a registar 266 incêndios, seguindo-se Vila Real, com 260, Viseu, com 242, Braga, com 241, Viana do Castelo, a registar 190, Aveiro, com 136 e Lisboa, 132.

Já de acordo com os mesmos dados, os distritos com menor número de fogos rurais foram Portalegre, que regista apenas 17 e Évora, 21.