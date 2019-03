Segundo adianta a publicação online Rio Longo e Notícias, a cadela foi salva pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, num terreno situado na Vila de Rossas, do concelho de Vieira do Minho.

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho tiveram o apoio de uma retroescavadora, para resgatar a cadela em segurança.