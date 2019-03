Uma colisão entre dois veículos provocou, esta quarta-feira, dois feridos graves em Aljezur, Faro.

As vítimas têm 26 e 50 anos e uma delas encontra-se encarcerada. No local estão 18 operacionais e cinco carros da Proteção Civil, Bombeiros de Aljezur e GNR. Uma ambulância e um helicóptero do INEM também estão presentes no local do acidente.

A estrada encontra-se cortada.