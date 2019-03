O prazo médio para o reembolso do IRS automático deverá manter-se este ano próximo dos 11 dias. A garantia foi dada pelo a secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes e a ideia é seguir o exemplo do que já se verificou em 2018.

Segundo o governante “em 2018 o prazo médio do reembolso do IRS automático foi de 11 dias e a expectativa que temos é de manter o mesmo padrão em termos de prazo”.

A entrega da declaração anual do IRS começa no próximo dia 1 de abril, mas pela primeira, vez vai prolongar-se por três meses. Ou seja, termina a dia 30 de junho. E, tal como aconteceu em 2018, pode recorrer ao IRS automático, mas este ano, chegará aos contribuintes com aplicações em PPR, que até agora estavam excluídos. .

Mas tem até ao próximo dia 31 de março para consultar e reclamar, se for caso disso, os montantes globais que lhe foram atribuídos para dedução no IRS no portal e-Fatura. Isto, depois de ter expirado a 25 de fevereiro o prazo para validação de despesas de saúde, educação, lares, imóveis, encargos gerais familiares e despesas com benefício de IVA.

Nesta fase, os valores visíveis já incluem as rendas de casa, juros de crédito à habitação, taxas moderadoras ou despesas não comparticipadas por seguradoras, que até fevereiro não estavam disponíveis para consulta no site.