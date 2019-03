O jogo entre o Amiense e o União de Tomar, no domingo passado, estava prestes a acabar quando o jogador Rafael Faustino reparou que uma das adeptas nas bancadas estava com convulsões.

O jogador do União de Tomar não hesitou em abandonar o relvado para ir socorrer a jovem. "Julgava que se tratava de um ataque epilético", explicou, citado pelo Correio da Manhã, Rafael Faustino que estuda fisioterapia em Setúbal.

Assim que vi os sinais, nem pensei e avancei logo", afirmou, e acrescentou: "Já me tinham descrito situações semelhantes, mas nunca me tinha acontecido".

A adepta do Amiense, a equipa adversária do jogador que a ajudou, agradeceu o gesto de Rafael Faustino. "A atitude do Rafael foi de louvar. É sempre bom ver quem está disposto a ajudar-nos. Irei ficar-lhe eternamente grata. O Mundo deveria ter mais pessoas assim", sublinhou a jovem de 19 anos, citada pelo mesmo jornal.

O U. Tomar venceu o Amiense por 5-1, na 19ª jornada do Distrital da Associação de Futebol de Santarém.