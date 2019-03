Retirados do meio dos escombros pelos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, os três trabalhadores municipais foram logo assistidos no local pela Cruz Vermelha de Amares e pelo INEM, tendo sofrido ferimentos ligeiros, estando a ser assistidos no Serviço de Urgência do Hospital de Braga.

O camião de "monstros", isto é, de lixo pesado, bem como de móveis e de electrodomésticos velhos, perdeu o controlo pouco depois das 10h30 desta quarta-feira, enfaixando-se contra uma casa antiga devoluta, que devido ao embate ficou reduzida a escombros, na Rua D. Pedro V, perto do cruzamento com a Rua do Taxa, em São Victor, a freguesia mais populosa da cidade de Braga.