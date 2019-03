O atleta português Francis Obikwelu sagrou-se esta quarta-feira campeão mundial de veteranos na prova de 60 metros, nos campeonatos de pista coberta, que decorrem em Torun, na Polónia.

O velocista, que se estreou em competições de veteranos, completou a prova em 6,90 segundos, fixando um novo recorde nacional M40 (mais de 40 anos).

O português fez menos quatro centésimos do tempo do sueco Lion Martinez, enquanto que o britânico Ossai Ofori foi terceiro classificado, com uma marca de 7,02 segundos.

Nas próximas quinta e sexta-feira irá participar na prova dos 200 metros.

Na mesma distância, mas no escalão M45, o português Selvin Wever conseguiu o sexto lugar, com 7,41 segundos, numa prova onde a medalha de ouro foi para o britânico Jason Carty, com 7,01 segundos.

Recorde-se que Obikwelu foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e que ainda detém o recorde europeu dos 100 metros.