Pedro Sousa recebeu esta quarta-feira o primeiro de três 'wild card' concedido pela organização do Estoril Open para a edição deste ano. O atual número 105 do mundo (número 2 luso) é o segundo português confirmado no principal torneio de ténis nacional (integra o circuito ATP 250), depois de João Sousa, o atual detentor do troféu.

Os restantes elementos a conseguir um 'wild card' serão revelados nas próximas semanas - lembre-se que o Estoril Open se irá realizar de 27 de abril a 5 de maio no Clube de Ténis do Estoril. Já confirmados estão nomes como Francis Tiafoe, Fabio Fognini e Gael Monfils, num torneio que terá pela primeira vez dois elementos do atual top-10 mundial: Kevin Anderson (sétimo) e Stefanos Tsitsipas (décimo).

Esta quarta-feira, entretanto, Pedro Sousa foi eliminado da segunda ronda do torneio de Marbella. O tenista lisboeta perdeu com o espanhol Carlos Taberner, número 307 da hierarquia mundial, pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-4, num encontro que durou duas horas e oito minutos.

Quarto cabeça-de-série, Pedro Sousa tinha ficado isento de disputar a primeira eliminatória naquela que era a sua primeira participação na prova espanhola. Portugal ficou agora sem qualquer representante luso em Marbella, pois João Domingues já tinha sido afastado na primeira ronda.