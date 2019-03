O 'caso Raphinha' estará mesmo com fim à vista. De acordo com as declarações de Júlio Mendes, presidente do Vitória SC, esta quarta-feira que o clube vimaranense chegou a acordo com o Sporting para a resolução da dívida relativa à transferência do brasileiro para Alvalade.

"Reuni com o presidente do Sporting e foi desenhada uma solução para o problema em mãos. Percebemos que deveríamos criar condições para o Sporting cumprir os seus compromissos. Este acordo foi passado para o papel e o Sporting cumpriu o que estava acordado. Há questões de detalhe ainda a debater mas o essencial está ultrapassado", revelou Júio Mendes.

Recorde-se que os dois clubes retomaram as conversações a 13 de março, com o objetivo de resolverem as suas divergências relativas a este caso. Nessa altura, os clubes comunicaram que tinham alcançado "um acordo para a desistência da instância do processo de insolvência".

Em causa estava uma dívida de quatro milhões de euros, por parte do clube de Alvalade, relativa à transferência de Raphinha do Vitória de Guimarães para o Sporting.