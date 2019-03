O Sistema Eletroprodutor do Tâmega da Iberdrola, o maior projeto daquela multinacional em Portugal, encontra-se numa fase muito adiantada, com cerca de metade dos trabalhos realizados, todos no distrito de Vila Real.

A obra, com um investimento de 1.500 milhões de euros, previstos até 2023, engloba a construção de três aproveitamentos hidroelétricos, do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães, estando perto do 40 por cento dos trabalhos concretizados, conforme o planeado.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega deverá estar totalmente concluído em 2023 e integra o Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), de acordo com a multinacional espanhola Iberdrola, sendo já considerado um dos maiores projetos hidroelétricos realizados na Europa, nos últimos 25 anos.

A maior parte do investimento centra-se no período 2018-2020 e o complexo contará com

uma capacidade instalada de 1.158 MW e uma produção energética anual na ordem dos 1.766 GWh, representará um aumento de mais de seis por cento da potência elétrica total instalada em Portugal.

Esta iniciativa, preservando o compromisso da empresa com a promoção das tecnologias de geração mais limpas, contempla a exploração das infraestruturas dos aproveitamentos hidroelétricos, designadamente de Gouvães (bombagem), do Alto Tâmega (turbinação) e de Daivões (turbinação), durante 70 anos.

Em volta deste projeto estão a ser desenvolvidas ações de cooperação com todos os sete municípios daquela região, Cabeceiras de Basto, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas, Montalegre, Chaves e Valpaços, com quem a Iberdrola tem colaborado desde o início das obras, em 2014, estando a ser já canalizados cerca de 50 milhões de euros para projetos culturais e sociais daqueles concelhos transmontanos, sendo que na fase de construção do projeto serão gerados mais de 13.500 novos empregos, mais concretamente 3.500 diretos e 10.000 indiretos.

Uma visita de imprensa da parte de jornalistas mexicanos e brasileiros, está a acompanhar, esta quarta-feira, o crescimento do projeto, que se aproxima de metade da sua conclusão.