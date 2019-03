Um alegado grupo de simpatizantes do regime de Maduro, na Venezuela, atacou o carro onde seguia o autoproclamado presidente interino daquele país, Juan Guaidó.

Os atacantes arremessaram paus e pedras, e alguma imprensa refere também engenhos explosivos, mas no vídeo não é possível confirmar essa informação.

O carro ficou com danos materiais na porta do lado do motorista, além de o espelho retrovisor ter ficado destruído.