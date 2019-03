Um camião de recolha de "monstros" da empresa municipal Agere, da Câmara Municipal de Braga, causou a meio da manhã desta quarta-feira a derrocada de uma casa devoluta na Rua D. Pedro V, no centro da cidade de Braga.

As causas do acidente ainda estão por determinar e a prioridade do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga é retirar com vida e sem danos colaterais os três funcionários da Câmara Municipal de Braga simultaneamente encarcerados e soterrados.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, a Cruz Vermelha de Amares, o INEM e a PSP de Braga estão a tentar a operação mais rápida e menos lesiva para retirarem os três funcionários camarários bracarenses de entre os escombros.