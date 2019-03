A criação de creches e jardins de infância em unidades militares e nos serviços centrais do ministério é uma das propostas do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, para que haja mais mulheres, e voluntários em geral, nas Forças Armadas.

A proposta faz parte do Plano Sectorial para a Igualdade da Defesa Nacional (2019-2021) e prevê a “criação de equipamentos/estruturas de apoio à infância que contribuam para a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, como creches e jardins-de-infância, serviços de apoio à monoparentalidade, salas de estar equipadas com entretenimento para crianças, ocupação de tempos livres, entre outros.”

De acordo com o jornal Público, quando questionado sobre como serão implementadas, na prática, essas medidas, o gabinete de Gomes Cravinho respondeu que “os organismos envolvidos estão a avaliar como a irão implementar” e que a medida tem “subjacente a ideia de criação de espaços de apoio à infância que contribuam para a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar”.

Assim, espaços como “creches, jardins-de-infância, salas equipadas com jogos, audiovisuais e outras formas de entretenimento”, seriam criados nos órgãos e serviços centrais e também nos ramos das Forças Armadas.

Segundo dados do Ministério da Defesa, apenas cerca de 20% dos militares, civis e militarizados das Forças Armadas são mulheres, sendo que, especificamente nos efetivos militares, representam só 12%.

Do Plano Sectorial para a Igualdade da Defesa Nacional fazem parte 30 medidas, entre as quais a utilização de linguagem não discriminatória nos documentos e discursos oficiais; a realização de um estudo sobre a situação das mulheres nas Forças Armadas; a criação do Prémio Anual Defesa Nacional e Igualdade e a criação o projecto de mentoria “Militares por um dia”, destinado a alunas do 3.º ciclo do ensino básico.