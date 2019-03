As rendas da habitação subiram 9,3% para uma média de 4,8 euros por metro quadrado no ano passado. Já o número de novos contratos de arrendamento registou um decréscimo de 7,9%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No período em análise, 33 municípios, localizados maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve, apresentaram um valor mediano das rendas superior ao referencial nacional. O município de Lisboa apresentou o valor da renda mais elevado do país (11,16 €/m2 ), e com valores iguais ou superiores a 7 €/m2 destacavam-se também Cascais (9,71 €/m2 ), Oeiras (9,38 €/m2 ), Porto (7,85 €/m2 ), Amadora (7,19 €/m2 ), e Almada (7 €/m2 ).

As freguesias de Lisboa, Santo António, Misericórdia e Parque das Nações, registaram valores medianos superiores a 13 €/m2 . A União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (8,86 €/m2 ) foi a freguesia do Porto com o valor mediano mais elevado.

De acordo com os mesmos dados, a área Metropolitana de Lisboa concentrou cerca de um terço dos novos contratos de arrendamento (25 916). Os novos contratos de arrendamento nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram, em conjunto, cerca de 51% do número total de novos contratos do país e o Algarve 5,7%. O Baixo Alentejo apresentou o menor número de novos contratos de arrendamento (399).