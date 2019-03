Foi declarado Estado de Emergência em Rockland County, nos subúrbios de Nova Iorque. As autoridades decidiram impedir a presença crianças não vacinadas contra a doença de espaços públicos, devido à confirmação de 153 casos confirmados de sarampo, desde o início do outono passado.

A violação desde ordem vai ser punida com uma multa de 500 dólares (cerca de 445 euros) e pena de prisão até seis meses, de acordo com as autoridades citadas pela BBC.

De salientar que as taxas de vacionação nos EUA têm diminuído nos últimos anos. Motivos filosóficos e religiosos são maioritariamente as razões que os pais apontam para não vacinarem os filhos, uma tendência que a Organização Mundial de Saúde tem criticado em muitos países.

O surto de sarampo em Rockland County está concentrado maioritariamente na comunidade judaica ultra-ortodoxa, segundo avança o New York Times.

O presidente daquele município, Ed Day, já afirmou que se trata de "uma crise pública de saúde que já chegou ao ponto de fazer soar os alarmes". "Não vamos ficar sentados sem fazer nada enquanto houver crianças da nossa comunidade em risco", afirmou ainda Ed Day.

De acordo com a Direção Geral de Saúde portuguesa, o sarampo é uma das doenças infecciosas mais contagiosas, que pode provocar doença grave em pessoas que não sejam vacinadas e, em alguns casos, pode até levar à morte.

Recorde-se que, recentemente, os Estados de Washington, Califórnia, Texas e Illinois também já tinham registado surtos de sarampo.