O tempo dos jovens é hoje

Quinta-feira passada, a antiga Escola Conde Ferreira, bem no casco velho de Cascais, foi pequena demais para as largas dezenas de jovens que quiseram estar ligados ao Papa Francisco na inauguração da sede das Scholas Occurrentes em Portugal. Mesmo que essa ligação fosse feita por Skype, mesmo com calor e com espera de mais de uma hora, mesmo que Francisco estivesse a uns milhares de quilómetros de distância, a esperança e a energia transbordavam como se o Papa estivesse ali. Em pessoa.

Depois de terem partilhado com o mundo o poder transformador das Scholas, os jovens portugueses (e outros, espalhados pela Europa e América do Sul) ouviram atentamente as palavras do Santo Padre.

Palavras que ainda hoje ecoam em Cascais. “Os jovens têm um poder inimaginável, são criativos. O que se passa é que, na maioria das vezes, não têm líderes que os guiem. Os jovens não são o futuro, temos de corrigir essa ideia. Os jovens são o agora, são o hoje. Se esperamos que chegue a hora dos jovens, passa a hora e terminam domesticados”.

Em três linhas, com autoridade e sabedoria, o Papa desmantela um edifício de perceções sociais e deixa mensagens graves às lideranças políticas.

Primeiro, numa crítica velada aos paternalismos obsessivos, o Papa não olha para os jovens como flores de estufa. Pelo contrário. Constata que têm poder. E apela a que tenham vontade e oportunidade para exercer esse poder transformador, tolerante e criativo.

Tal como Deus disse a Abraão para partir, também o Papa pede aos jovens para fazerem o caminho numa terra desconhecida mas de prometida realização pessoal e espiritual. Mas, para fazerem o caminho – e esta é a segunda ideia –, os jovens precisam de líderes que sejam inspiradores. Líderes que guiem. Com a exceção do próprio Francisco, não há hoje líderes assim. Escravos do curto prazo, da eleição seguinte, do sound bite para o noticiário do dia, os políticos de hoje perderam a capacidade de dar um horizonte e sentido de propósito aos jovens e à comunidade em geral. São gestores de conjuntura, distribuidores de benesses, gente sem força nem vontade nem coragem de romper com os modelos instituídos de reprodução de desigualdade. Gente com medo da renovação, com medo de uma mudança que sabem não ser capazes de controlar. É por isso que o statu quo há de sempre olhar para os jovens como o futuro, nunca o presente.

Quando o futuro for presente, diz-nos Francisco nesta terceira ideia, os jovens deixarão de ser jovens. Serão o espelho domesticado da geração que os antecedeu. E aí, nessa altura, o seu poder transformador estará perdido para sempre.

Tem sido recorrente este apelo à mudança. “Podemos mudar as coisas?”, tem perguntado frequentemente o Papa Francisco, muito preocupado com a marcha da globalização da indiferença, com o avanço da tolerância perante a injustiça e da cultura de gratificação instantânea.

Através de Cascais, e dos jovens portugueses, Francisco deixou ainda outra ideia poderosa na construção de uma sociedade mais justa e decente. O poder dos jovens não deve ser exercido sem controlo da prudência.

É preciso que os jovens “dialoguem entre si”, disse, naquele que é um dos objetivos da sua fundação intercultural, inter-religiosa e interescolas. Mas é preciso mais: é preciso que dialoguem com os mais velhos. “Os que vão pelo seu caminho sem dialogar com os mais velhos perdem as raízes, perdem o sentido da História, perdem o sentido de pertença”, vaticinou Francisco. O dedo está apontado para a crescente atomização geracional, muitas vezes revestida da mais cruel desumanidade.

“E os mais velhos, se não puderem transmitir o que sabem aos mais jovens, sentem-se isolados, morrem tristes”, concluiu o Papa.

Em Cascais percebemos muito bem o apelo de Francisco. E, com energia e força renovada pelas suas palavras, trabalharemos para instituir um diálogo “mais fecundo” entre jovens e jovens há mais tempo. Investiremos o nosso vigor político na preservação de uma sociedade em que a juventude e a senioridade, a irreverência e a sabedoria andem de mãos dadas na construção do futuro e no respeito pelo passado.

Quinta-feira foi um dia para a história de Cascais. Pelo que foi. Mas sobretudo pelo que ainda vai ser.

