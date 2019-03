As autoridades moçambicanas confirmaram esta quarta-feira que há um surto de cólera na Beira, uma das zonas do país mais afetadas pela passagem do ciclone Idai.

As autoridades de saúde confirmaram cinco casos.

Segundo o diretor nacional de saúde do país, citado pela RTP, cinco pessoas morreram no bairro da Munhava devido à cólera.

A mesma estação televisiva escreve ainda que existem, neste momento, 2700 casos identificados de diarreia em Moçambique, mas ainda sob investigação.

No sábado é esperado que cheguem um milhão de vacinas para a cólera à Beira.

Recorde-se que a passagem do ciclone Idai em Moçambique fez pelo menos 468 mortos.