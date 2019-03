Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência de uma explosão em Estocolmo, na Suécia.

Segundo a Euronews, a explosão ocorreu durante a madrugada, numa zona industrial.

De acordo com um comunicado das autoridades, a explosão causou danos num hotel e num edifício próximo do local e partiu as janelas de vários carros.

Até ao momento ninguém foi detido e são ainda desconhecidas as causas do incidente.