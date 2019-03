De acordo com o mais recente Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), em 2018 o homicídio voluntário consumado aumentou 34,1% em relação a 2017.

Segundo a agência Lusa, que tece acesso ao documento, que será aprovado esta quarta-feira na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, a criminalidade violenta e grave diminuiu 6,6% e os crimes gerais 2,6% comparativamente a 2017.

No entanto, no que toca a criminalidade violenta e grave, o RASI de 2018 mostra que aumentaram os crimes de extorsão, com mais 160 participações relativamente ao ano anterior, e de homicídio voluntário consumado, mais 28 participações.

Mas foram crimes como o roubo por esticão e o roubo na via pública sem ser por esticão que fizeram com que houvesse uma diminuição deste tipo de criminalidade, uma vez que se registaram menos participações relativamente a 2017.

Relativamente à violência doméstica contra cônjuge, os dados do RASI mostram que houve uma diminuição de 0,9% (menos 239 casos), escreve a agência Lusa.