Ricardo Salgado viajou na última segunda-feira para Genebra, na Suíça, na companhia da esposa, Maria João Salgado.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, Salgado terá ido visitar a filha e os netos.

O mesmo jornal escreve que, segundo o advogado do ex-presidente do BES, este regressa a Portugal no dia 29 de março.

Embora seja arguido em vários processos judiciais, Ricardo Salgado não está sujeito à obrigação de comunicar a sua ausência da sua residência às autoridades, uma vez que a viagem não é superior a cinco dias.

Nos processos em que é arguido, Ricardo Salgado apenas se encontra sujeito a termo de identidade e residência.

O artigo 196º (número 3, alínea b), impõe aos arguidos a obrigação de comunicação quando a ausência da residência é superior a 5 dias, cita o Correio da Manhã.