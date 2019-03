Na sua primeira oportunidade a competir no estrangeiro, Carlos Fernandes terminou o espanhol Rali Sierra Morena no nono lugar da competitiva Peugeot Rally Cup Ibérica, em que o piloto português teve de superar várias adversidades durante a prova andaluza.

Na época em que regressa aos carros de duas rodas motrizes, Carlos Fernandes fez a sua estreia internacional ao disputar o Rali Sierra Morena, Espanha, segunda prova pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica, sendo navegado por Paulo Leones descobrindo ambos o exigente rali da Andaluzia, obtendo um novo lugar entre quase duas dezenas de equipas.

“Foi um rali atribulado e onde existiram vários pormenores que não estiveram à altura do que pretendíamos”, referiu Carlos Fernandes, explicando que “logo no primeiro troço, apanhámos a piloto que partia à nossa frente [a britânica Nabila Tejpar] e depois, já na segunda classificativa, ficámos sem travões e voltámos a apanhar a mesma concorrente”.

“No quarto troço ficámos sem notas durante 17 quilómetros, posso dizer que foi das piores experiências que já tive na minha carreira, pois fazer estes troços sem notas é um susto”, salientou Carlos Fernandes, referindo que “sábado fizemos o último troço com pressões de pneus erradas e isso foi só o culminar de uma série de contratempos que condicionaram o nosso resultado, que fica aquém do que pretendíamos”.

“Estou, obviamente, numa fase de mudar o ‘chip’ para um carro de duas rodas motrizes, com muito menos potência do que o Mitsubishi, mas o asfalto é normalmente o piso onde me sinto mais à vontade e basta ver o que tínhamos feito no Rali de Ourém, na primeira vez em que corri com o Peugeot no asfalto, por isso a expectativa era terminar um pouco mais acima mesmo com desconhecimento do rali e a lutar com vários pilotos espanhóis”, acrescentou Carlos Fernandes.

“Ainda assim, foi uma experiência importante para mim, numa prova que não conhecia, mas com uma excelente organização e muito público”, concluiu o famoso piloto de Sintra.