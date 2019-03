José Barros foi o representante da Dino Motorsport na categoria Júnior do Troféu Rotax, prova que no passado fim de semana teve a primeira etapa dupla, no Kartódromo Internacional de Palmela. Aos comandos de um chassis Kosmic, o piloto do Porto teve um desempenho sempre em crescendo de performance.

Nos treinos cronometrados para as duas corridas de sábado, não fez melhor que o 7º tempo, mas compensou logo na primeira corrida, em que o seu desempenho lhe garantiu o 5º lugar. Melhor foi ainda a sua prestação na segunda corrida do dia, em que saindo do 7º lugar veio a concluir na 3ª posição, o seu melhor resultado em todo o fim de semana.

No Domingo, José Barros voltou a ser 7º nos treinos cronometrados, o que de novo o forçou a trabalhar nas corridas. Na Corrida 1, tornou a ser 5º, acabando depois por abandonar na segunda corrida, em virtude de um acidente com outro piloto.