À chegada a Santo Tirso, o piloto de Gondomar também reencontrará velhos conhecidos na clássica prova nortenha, onde no próximo fim de semana pretende manter a posição de liderança, em que depois do triunfo da dupla, em Vieira do Minho, Filipe Madureira e o navegador Emanuel Gonçalves passaram para a frente do campeonato nortenho de ralis.

Apesar de nunca ter competido com um veículo da marca e modelo Lancer Evo IX, nos pisos de asfalto, o piloto gondomarense está motivado pelo arranque da temporada e pelo facto de ter recebido o importante apoio da KFC para disputar a totalidade do campeonato.

“Este Rali de Santo Tirso será especial para nós por diversos motivos”, começou por referir Filipe Madureira, explicando que “em primeiro lugar, por o nosso projeto receber a confiança do Grupo Ibersol e da KFC, algo que nos deixa muito orgulhosos e que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, depois, porque quer eu, quer o Emanuel, sempre gostámos muito de correr em Santo Tirso, até pela ligação familiar a esta cidade”.

“Por último, será uma oportunidade de correr com amigos de há vários anos nos ralis, como o Armindo (Araújo), o Adruzilo (Lopes), o Sérgio Paiva e o meu antigo navegador, o Miguel Rodrigues que agora estará no Carro 0”, acrescentou Filipe Madureira, referindo que “além disso, a minha esposa (Cristina Silva) também vai correr com o Nissan Micra e estará integrada na equipa da Peres Competições, por isso é um fim de semana muito especial para nós”, destacando a perfeita sintonia com o navegador, Emanuel Gonçalves.

“Sabemos que esta estreia no asfalto será uma verdadeira descoberta. Fizemos um teste que me deu as primeiras referências do Mitsubishi no asfalto e de facto é uma pilotagem completamente diferente, vamos ver onde nos situamos no rali”, referiu Filipe Madureira.

Organizada pelo Clube Automóvel de Santo Tirso, a terceira prova do Campeonato Norte de Ralis começa esta sexta-feira com uma Super Especial citadina (1,40 kms), agendada para as 21h00. No sábado (dia 30) disputam-se mais oito classificativas no asfalto de Santo Tirso, perfazendo 58,55 kms cronometrados do evento e esperando muito público.