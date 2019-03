Um grupo de estudantes da Universidade do Minho (UMinho) entregam durante a tarde desta terça-feira quase meia tonelada de ração para os animais domésticos à Associação Patinhas Abandonadas de Vieira (APAV), em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

Os mais de 450 quilos de ração foram entregues pelo responsável máximo das praxes da Universidade do Minho, Bruno Fernandes, o “Papa” da academia minhota.

A elevada quantidade de ração para as dezenas de cães e de gatos, ao cuidado da APAV de Vieira do Minho, foi doada por 56 cursos dos Campus de Gualtar (Braga) e de Azurém (Guimarães) da Universidade do Minho.