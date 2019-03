Com o seu Posto de Comando instalado no Agrupamentos de Escolas António Rodrigues Sampaio, da freguesia de Marinhas, em Esposende, os responsáveis do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Distrito de Braga foram coordenando o trabalho, de modo a impedir a progressão das chamas até às residências, fábricas, armazéns e lojas comerciais, o que foi já conseguido, apesar de terem oferecido perigo por diversas vezes.

A Guarda Nacional Republicana mobilizou-se já desde as seis horas da madrugada desta terça-feira, colaborando nas operações e desviando o trânsito, através dos seus militares dos Comandos Territoriais de Braga e de Viana do Castelo, colocando no terreno todas as suas valências, incluindo o Grupo de Intervenção de proteção e Socorro (GIPS), com as diversas corporações dos bombeiros daquela região, dos distritos de Braga e do Porto.