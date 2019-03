O incêndio que lavra desde as 03h30 desta terça-feira no Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, está a intensificar-se cada vez mais devido ao vento forte que se faz sentir e, de acordo com o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge Ferreira, as chamas vão exigir “particular atenção” durante a noite.

Pelas 17h30, as chamas estavam a ser combatidas por 423 bombeiros, 127 meios terrestres e três aeronaves.

"Estamos com um problema muito sério para resolver porque o incêndio ficou com uma nova frente, em resultado dos ventos muitos fortes e da propagação para poente, e o fogo está a atingir uma dimensão muito grande, muito intensa, com os meios aéreos a concentrarem-se neste local", disse à agência Lusa o presidente da autarquia.