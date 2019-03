O diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, foi suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a um processo disciplinar que foi aberto devido às declarações deste sobre o jogo Boavista-FC Porto, de 18 de dezembro.

O clube da Luz já está a preparer o recurso da decisão. "Registamos o facto de termos sido informados do castigo por um jornal desportivo às 16h31 e notificados às 17h30, uma situação que consideramos inaceitável. Obviamente, iremos recorrer para o TAD (Tribunal Arbitral do Desporto)", afirmou fonte do clube ao jornal O JOGO.

Recorde-se que, na altura, o dirigente falou de "uma vitória suja” por parte dos azuis e brancos “numa liga sem verdade desportiva", sublinhando ainda "um espetáculo degradante de insultos, ameaças e pressões sobre tudo e todos que infelizmente parecem estar a resultar".

"Estamos a viver uma espécie de regresso a um passado de triste memória. Esta liga azul envergonha", declarou ainda Luís Bernardo.