Problema elétrico marca estreia Manuel Correia em todo o terreno

Um problema elétrico encurtou a estreia do campeão Manuel Correia, na primeira prova do campeonato nacional de todo o terreno, ao volante do novo mitsubishi racing lancer, na Baja TT do Pinhal, em Castelo Branco, já que o piloto bracarense e a navegadora Isabel Pinto foram obrigados a abandonar após o orólogo, devido a problemas com a centralina.