Segundo aquela publicação jornalística eletrónica, “um acampamento com três famílias de etnia cigana está a indignar os moradores do Bairro das Enguardas que já fizeram denúncias e requerimentos para diversas entidades públicas, “só que ainda nada foi feito”.

Um grupo de moradores foi à reunião camarária tornar público o problema, explicando aos vereadores que “a paz do bairro está a ser posta em causa, sobretudo, por assaltos que têm sido realizados”, associando a subida da criminalidade à presença daquelas famílias.

No Bairro Social das Enguardas, em São Victor, a maior e mais populosa freguesia urbana do concelho de Braga, encontram-se três tendas e uma carrinha, mas a situação perdura, apesar da Polícia Municipal de Braga ter ido ao local, mas as famílias recusaram-se a sair “e chegaram mesmo a ameaçar os agentes” da força policial camarária, tendo o caso sido sinalizado para a Segurança Social de Braga, que tem agora de dar uma resposta ao problema”, segundo é igualmente reportado hoje, na edição eletrónica do jornal O Minho.

Ricardo Rio firme e atento

O presidente da Câmara Municipal de Braga, depois de ter ouvido os munícipes, disse já conhecer do problema, explicando que “houve uma família, oriunda de Vila Verde, que ocupou abusivamente um apartamento, mas quando demos conta diligenciamos para que saíssem de lá”, o que foi realizado, repondo a legalidade naquele bairro social em Braga.

Depois a família montou a tenda num dos jardins do Bairro Social das Enguardas e ficou por ali até hoje, juntando-se mais duas famílias oriundas do concelho de Viana do Castelo.

“Tudo porque estão convencidos que terão uma casa depois das obras de reabilitação que estão a ser feitas no bairro”, disseram ainda os moradores, no encontro com os vereadores.

Mas o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, respondeu prontamente e com firmeza, que “isso não vai acontecer”, explicando “haver leis gerais para cumprir, com prioridades definidas, até porque temos uma lista de espera de famílias que precisam de habitação e essas serão sempre a nossa prioridade”, salientou o presidente da Câmara.

Ricardo Rio explicou que “nós sinalizamos as famílias à Segurança Social e agora terá de ser encontrada uma solução, porque nos tempos em que vivemos não é tolerável um acampamento no espaço público”, pelo que “uma solução terá que ser encontrada num mais curto espaço de tempo”.