Guardas-Florestais, Regras do concurso excluem pessoas com acne, desdentadas ou com HIV

Miguel Silva Jornal i 26/03/2019 15:18

"Eu não sei, aquele aviso dava a sensação que a GNR queria uma raça pura ariana como o Hitler, nos anos 1940"