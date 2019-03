O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira a Diretiva de Direitos de Autor, um pacote do qual faz parte o polémico artigo 13. Brevemente, esta diretiva será aplicada em cada um dos estados membros da UE.

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3