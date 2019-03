A criação do passe único tem dividido esquerda e direita sobre a medida que entra em vigor a 1 de abril, mas no PSD nem todos estão contra a proposta. O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, considera que existe “uma grande desinformação” e algum “desconhecimento da realidade” nas reações dos sociais-democratas. Que não tiveram a “preocupação de, pelo menos, se informarem [sobre a medida]”, sobretudo por ter “sido uma câmara do PSD a lançar essas ideias”.

“Do que tenho de visto das declarações, nomeadamente do grupo parlamentar [do PSD], penso que passa por uma grande desinformação sobre qual é o sistema, por um lado e, por outro, também evidencia algum desconhecimento da realidade. Só assim consigo interpretar algumas posições críticas”, declarou ao i Carlos Carreiras.

Ora, no PSD, o líder do partido, Rui Rio, tem dito que a medida do passe único abrange sobretudo as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e que o resto do país “é completamente abandonado”. Ontem, numa entrevista à Antena 1, Rui Rio insistiu que nunca aplicaria uma medida tão eleitoralista a meses das eleições e que a proposta será aplicada à custa de “todos os portugueses, o que não é justo”.

Por seu turno, a autarquia de Cascais está a trabalhar num passe único há dois anos, mas “a paternidade da proposta não é a questão principal”. O maior desafio, explica Carlos Carreiras, é ter um equilíbrio de respostas dos transportes públicos, agora que o passe vai entrar em vigor em abril, com um custo de 40 euros fora do município e 30 euros dentro do concelho.

“Não basta termos os passes metropolitanos. Temos de saber em que transportes é que vão ser utilizados e todos nós conhecemos a carência de oferta a nível de transportes coletivos”, defendeu o autarca.

Para Carlos Carreiras a resposta ferroviária é muito deficiente entre Cascais e Lisboa. Como não haverá uma solução de curto prazo, o autarca afirmou que se está a trabalhar numa “solução alternativa e complementar, com transportes coletivos em espaço dedicado aproveitando a A5 [autoestrada que liga Lisboa a Cascais], aproveitando a 2ª Circular”. Mas, aqui a proposta não é só de Cascais. O processo envolve também a Câmara de Lisboa, além de outros municípios. A par destas hipóteses, a autarquia de Cascais está “a estudar a possibilidade de a partir de junho ceder transporte diário interno dentro do concelho complemente gratuito”.

Por fim, Carlos Carreiras acrescentou ainda que sentiu diferenças na relação entre a Câmara e o Ministério das Infraestruturas, depois da última remodelação. “O novo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, já teve a amabilidade de me ligar, ao contrário do seu antecessor, com quem nunca falei [Pedro Marques]”. E ficou aprazada uma reunião para avaliar “a situação pendular entre Cascais e Lisboa”, assegurou o autarca.