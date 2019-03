A UEFA anunciou, em comunicado, que vai instaurar um processo disciplinar à Federação de Montenegro, devido a incidentes registados na noite da passada segunda-feira, durante a partida com a Inglaterra, a contar para a fase de apuramento para o Europeu de 2020.

Em causa está a conduta dos adeptos, que após a derrota por 1-5 arremessaram objetos, causaram “distúrbio do público”, bloquearam as escadas e deflagraram engenhos pirotécnicos, de acordo com o comunicado.

O castigo a aplicar à federação do país será decidido no próximo dia 16 de maio, data para a qual está agendada próxima reunião do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA.

Recorde-se que Montenegro ocupa neste momento a penúltima posição do grupo A, devido à derrota com a Inglaterra e ao empate da primeira partida, frente à Bulgária.