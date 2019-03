Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, utilizou, esta terça-feira, as redes sociais para reagir à morte do ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos.

O presidente da feira tecnológica recordou a paixão de João Vasconcelos por Portugal e pelas startups. “Estou muito triste por saber que João Vasconcelos morreu. Enquanto ministro era tão apaixonado por startups e por Portugal. Fez uma quantidade enorme de coisas para promover as startups portuguesas no palco mundial. Vamos todos sentir a sua falta”, escreveu numa publicação partilhada no Twitter.

Recorde-se que o antigo governante foi um dos mais acérrimos defensores e promotores da Web Summit em Portugal.

Antes de fazer parte da equipa de António Costa, Vasconcelos tinha sido diretor executivo da Startup Lisboa, da Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa entre 2011 e 2015, tendo-se dedicado à promoção da sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios e nas empresas.

