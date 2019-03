Conor McGregor anunciou, esta terça-feira, através das redes sociais, o fim da sua carreira nos combates de artes marciais mistas.

O irlandês, de 30 anos, não revelou os motivos da sua saída e aproveitou apenas para desejar felicidades na competição “aos ex-colegas”.

"Olá rapazes, um anúncio rápido. Decidi retirar-me do desporto a que comummente chamam de artes marciais mistas. Desejo a todos os meus ex-colegas felicidades na competição. Agora vou juntar-me a outros lutadores nesta aventura, aos que já estão retirados", escreveu o lutador de MMA no Twitter.

Recorde-se que, recentemente, McGregor foi detido, em Miami, após partir o telemóvel de um fã que o estava a filmar.

Esta não é a primeira vez que o lutador irlandês anuncia o fim da sua carreira. Já em 1016, McGregor utilizou o Twitter para anunciar que se ia aposentar, o que acabou por não acontecer.

O lutador, conhecido como uma das estrelas da modalidade, conta, desde 2008, com 21 vitórias e apenas quatro derrotas.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!