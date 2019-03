A A28 está cortada nos dois sentidos, na zona de Esposende, desde o início desta manhã de terça-feira, devido a um grande incêndio florestal que lavra a partir da localidade de Curvos, naquele concelho situado na zona litoral do distrito de Braga.

Estão mobilizados desde as seis horas da manhã meia centena de bombeiros, apoiados com 15 viaturas e ainda um meio aéreo, segundo informou já a meio da manhã o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Distrito de Braga.

Estão envolvidas as corporações de bombeiros voluntários de Esposende, de Barcelos, de Barcelinhos, de Fão, de Viatodos e de Vila Nova de Famalicão.