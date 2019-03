Regresso ao futuro

Andando nós por estes dias a pensar em Termas de Río Hondo, onde no próximo fim de semana nos poisará a alma que alentará o nosso Falcão, talvez fosse curioso chamar aqui outras geografias por onde andou o nosso 88, por onde andará ainda se percebermos a quem vai legando sua experiência.

Assim sendo, por estranho que possa parecer, podemos encontrar uma certa familiaridade geográfica e onírica em locais como Palmela, Portimão, Bombarral, Évora, Vila Nova de Santo André e Vila Real, isto para falar apenas nalguns, no caso aqueles que receberão este ano uma série de pequenos candidatos a grandes feitos. Ou, talvez melhor, de grandes candidatos a proezas de criar fãs.

E por aí caminhando a nossa atenção, depararemos então com novos nomes, a saber e talvez fixar.

Miguel Santos, Afonso Almeida, Pedro Matos, Gabriel Oliveira, Beatriz Ramos, Lourenço Vicente, Vasco Fonseca, Gonçalo Dias e Carlota Carochinho e Tiago Tomé.

Bernardo Oliveira, Francisco Pires, Pedro Fraga, Dinis Borges, Adrian Fariña, Afonso Almeida, Guilherme Gomes, Bárbara Magro, Pedro Marques e Rafael Damásio.

Vinte nomes.

Não ao acaso, mas sim aqueles que iremos encontrar ao percorrer a lista de inscritos em duas das classes da Oliveira Cup.

E nos 20 pilotos, provavelmente, um sonho comum.

Chegar lá!

Onde será o lá?... perguntamos, de que realidade se vestirá o lá de cada um destes sonhadores, que olhando o destino nele desenham circuitos cheios de curvas, retas e bandeiras de xadrez, tudo perfumado a gasolina e trauteado a decibéis acima da conta.

Quanto asfalto de incontidas explosões de alegria, de tristezas solitárias em quedas indesejáveis e inevitáveis?

Quanto choro de alegria e quanto de raiva, quanta crença ou desilusão, quantos momentos de mil amigos e outros tantos de ninguém por ali?

Qualificações, grelhas de partida, comissários de pista, bandeiras, trajetórias, pressão dos pneus, pressão dos resultados, que pressão impressionante de tanta coisa escolheram estes meninos e meninas para seu dia-a-dia de sonhar com o futuro.

E... e ainda agora começou, uma realidade que lhes trará escolhas, nem sempre permitirá aquela adolescência do costume, quer dizer, permitir, até talvez permitisse, mas, para muitos, a manutenção do objetivo lá bem no alto obrigará a crescer de um modo diferente.

Ser homem em dias de rapaz, ser mulher em dias de rapariga ainda menina.

Uns dias trarão um colorido de sorrisos e palmadas nas costas, outros trarão apenas nada. E outros, ainda mais difíceis, trarão a dúvida onde antes havia certezas.

De novo e de diferente para estes 20 nomes, comparando-os com outros de tantos meninos e meninas que um dia, no passado, ambicionaram destino semelhante, temos agora uma realidade que inclui uma logística e organização à mão de semear e um razoável número de espetadores nas pistas onde eles correm.

Ora, onde há espetadores haverá espaço para o aparecimento de patrocinadores. E, num triângulo equilátero na importância de suas faces, onde há espetadores e patrocinadores há melhores condições para a sementeira dos sonhos.

E na soma daqueles 20 com um Paulo e um Miguel, ambos Oliveira, talvez o resultado se apresente numa equação surpreendente que transformou uns poucos seguidores em dezenas deles, depois em centenas, destas fez milhares e de milhares fez uma imensidão, um mar de gente que não pode parar de crescer.

Um mar de gente que hoje despertou já para um caminho seguindo novos ídolos.

Porque eles andam aí, é bom lembrar.

Desafiamo-los então, pesquisem e aprendam um pouco de outros mais: Kiko Maria, Pedro Fragoso, Tomás Alonso ou Ivo Lopes, hoje em dia já pelejando seu espaço e glória por caminhos bem próprios.

E outros haverá, bem sei.

Sigam-nos, pois, e tudo fará então mais sentido.