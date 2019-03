A verdade toda

A verdade, neste mundo de oportuno relativismo, tornou-se pois, ela também, um conceito relativo.

A verdade, ou a falta dela, começa a constituir-se como um problema real na vida social, política e comunicacional dos cidadãos.

A questão não é tanto a da proliferação massiva e descontrolada das chamadas fake news.

Se virmos bem, elas sempre existiram e sempre fizeram parte do arsenal mais sofisticado das armas de propaganda durante todas as guerras que ocorreram ao longo da história da humanidade, tendo tido relevante papel durante a ii Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria e, mais recente e exemplarmente, na Segunda Guerra do Iraque.

Claro está que, com as redes sociais, a sua difusão se alargou e o controlo da sua emissão e dos seus efeitos foi perdido pelos habituais centros de poder.

As fake news “democratizaram-se”, portanto.

O autêntico problema reside, contudo, na transformação cultural que, devido também à concorrência, a difusão generalizada das ditas fake news produziu nos média tradicionais e na sociedade em geral.

Não me refiro à questão, sempre real, da subjetividade da verdade – tão bem exemplificada no Quarteto de Alexandria, obra magnífica de Lawrence Durrell – com que, por exemplo, todos os dias os tribunais se deparam também.

Refiro-me, isso sim, ao descrédito que, pela carência de verdade, hoje recai no tratamento de qualquer assunto sério no debate público.

Por exemplo: muitos terão tomado conhecimento, recentemente, da notícia dos riscos para a privacidade dos dados pessoais associados à utilização de uma marca de aparelhos Android de origem chinesa.

Toda a discussão pública, política e económica se centrou, de imediato, nos perigos do uso de tais aparelhos, como se eles resultassem exclusivamente da origem da sua tecnologia e da fabricação nesse país.

Entretanto, quase sem eco público, o jornal espanhol El País publicou, a 19 de março deste ano, um artigo dando conta de uma investigação realizada por professores espanhóis da Universidade Carlos iii e da Universidade de Berkeley.

Nele se afirma que todos e quaisquer telefones móveis Android têm incorporada, de série, tecnologia que permite aos seus fabricantes, independentemente das aplicações que os clientes neles instalem, aceder a um conjunto alargado de dados sobre a sua atividade quotidiana, as suas preferências e modos de vida, que são, depois, partilhados por centros de interesse associados.

Quer isto dizer que, como se refere no aludido artigo, independentemente das apps a que se aceda, os aparelhos que usamos, podem, por si sós, logo que conectados, fornecer – sem que se saiba a quem e com que finalidade – indicações alargadas sobre a vida de cada um nós.

Ora, esta é uma perspetiva real, que muitos ignoram e que não pode deixar de ser tomada em conta quando se discute – no que parece ser mais uma guerra comercial – o invocado cuidado a ter com tecnologia dos aparelhos de origem chinesa.

É esta a verdade mais ampla – a de que todos os aparelhos são, afinal, indiscretos – que, nesta discussão, não ouvimos ser debatida publicamente.

A verdade implica sempre um esforço de objetividade que resulta de uma busca cuidada e só pode ser adquirida, em muitos casos, através de um contraditório autêntico, que ilustre, como no romance de Durrell, as suas diferentes partes e perspetivas.

Recentrarmo-nos, pois, mesmo que em detrimento do mercado voraz e malicioso das notícias, na busca e afirmação da verdade toda é a única maneira de dignificar a vida pública e os meios de comunicação que devem dar-lhe expressão.

Escreve à terça-feira