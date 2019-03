De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o concelho de São Brás de Alportel, em Faro, está esta terça-feira em risco máximo de incêndio, enquanto outros 22 concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Viseu e Bragança estão em risco muito elevado.

Segundo o site oficial do IPMA, mais 70 concelhos do continente estão em risco elevado de incêndio este terça-feira.

O concelho de São Brás de Alportel, em Faro, apresenta esta terça-feira um risco máximo de incêndio e outros 22 de vários distritos do continente estão em muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os 22 concelhos em risco muito elevado pertencem aos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Viseu e Bragança.

Recorde-se que esta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu um aviso à população sobre o perigo de incêndio rural. Em causa está o aumento das temperaturas acima do normal para esta época do ano e um "acentuado aumento da intensidade do vento".

Este cenário vai verificar-se entre até quarta-feira, e "traduz-se num aumento dos índices de risco de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios em todo o território continental".

Esta terça-feira são esperadas temperaturas máximas entre os 25 e os 28 graus Celsius em várias zonas do país, valores acima do normal para a época.