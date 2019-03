Mais de uma centena de bombeiros estão a combater esta terça-feira um incêndio florestal na freguesia de Pinheiro da Bemposta, concelho de Oliveira de Azeméis.

De acordo com o site oficial da Proteção Civil, por volta das 08h10, combatiam as chamas 103 bombeiros, apoiados por 35 veículos e um meio aéreo.

O alerta para o fogo foi dado pelas 03h32.

Recorde-se que esta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu um aviso à população sobre o perigo de incêndio rural. Em causa está o aumento das temperaturas acima do normal para esta época do ano e um "acentuado aumento da intensidade do vento".