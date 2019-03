A exposição da portuguesa Joana Vasconcelos - “I’m Your Mirror” -, esteve no Museu Guggenheim Bilbau,em Espanha e, de acordo com a publicação especializada The Art Newspaper, foi a 13.ª mais visitada e 2018 em todo o mundo.

No total, a exposição foi vista por cerca de 649 mil pessoas em todo o mundo, o que perfaz uma média de 5.600 visitas por dia.

Atualmente, a mostra da portuguesa está em Serralves e pode ser visitada até ao dia 24 de junho.