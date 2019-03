Miguel Casanova tem um processo em tribunal contra o PCP por considerar que houve um despedimento ilegal. O caso seguiu os seus trâmites em tribunal e o ex-funcionário do partido pede para ser reintegrado.

Segundo a Lusa, Miguel Casanova recusou 12 mil euros de indeminzação por compensação dos dez anos de trabalho e pediu para ser reintegrado. O filho do histórico militante comunista José Casanova recusou a "compra do posto de trabalho com o dinheiro dos militantes", de acordo com uma fonte citada pela Lusa.

O PCP tem alegado que esta é uma matéria de foro interno do partido e o próprio secretário-geral, Jerónimo de Sousa, afirmou que Miguel Casanova terá abandonado o posto de trabalho, numa entrevista que deu ao site Polígrafo.

As alegações finais do processo estão marcadas para esta sexta-feira.