Depois do nulo no Estádio da Luz diante da Ucrânia, a Seleção nacional voltou a empatar, desta feita a uma bola, com a Sérvia, na segunda jornada do Grupo B na fase de qualificação para o Euro2020.

Tadic adiantou os sérvios no marcador logo aos sete minutos, de grande penalidade, e Danilo, ainda na primeira metade, (42') fixou o resultado final.