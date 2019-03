“Entre o Porto e Lisboa havia uma distância apenas ao alcance do titânico Manuel Graça Dias. (...) Durante anos, foi o professor que nos levava em autocarro à ‘viagem ao Porto’ e o professor que nos chegava de táxi ao bar da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, a sempre sua porta principal, por entre alunos. Às vezes vinha e trazia-nos os ‘alunos de Lisboa’. Todos nós, uns e outros, perante ele, ficávamos seres estranhos mas possíveis, seres que começavam”. Entre os inúmeros testemunhados dedicados ao arquiteto, ressoam as

palavras de Daniela Sá e João Carmo Simões, arquitetos fundadores da editora monade, que ao portal de notícias da Universidade do Porto ontem recordaram a carreira e, acima de tudo, a forma de estar na vida de um professor que era conhecido por marcar os alunos. O arquiteto - que foi um verdadeiro divulgador da arquitetura, quer nos jornais quer na televisão e na rádio, e também crítico e investigador - morreu no domingo em Lisboa, vítima de um cancro no pâncreas, segundo o Público. Tinha 65 anos, completaria os 66 a 11 de abril.

Manuel Graça Dias nasceu em Lisboa, em 1953, e aos sete mudou-se para a então Lourenço Marques. A família ficou em Moçambique dez anos, até 1970, e a dada altura da infância quis ser pintor ou artista plástico, como contou o próprio numa entrevista agora republicada pelo Expresso. Acabou por formar em arquitetura em 1977 pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL) e logo no ano seguinte mudou-se para Macau, onde colaborou com o arquiteto Manuel Vicente.

Na década seguinte, em 1990, forma com Egas José Vieira o atelier CONTEMPORÂNEA, uma “das mais influentes assinaturas da arquitetura contemporânea em edifícios públicos que revelam uma preocupação sobre a passagem do tempo enquanto elemento constitutivo de uma relação atenta aos usos diferenciados e às transformações estéticas, sociais e urbanísticas das cidades”, notou a ministra da Cultura na nota de pesar partilhada agora a propósito do seu desaparecimento.

Há muito por destacar no seu legado: a remodelação do restaurante CasaNostra e a sede da Ordem dos Arquitectos (que dirigiu entre 2000 e 2004), ambos em Lisboa, o Pavilhão Português da Expo de Sevilha, o Teatro Azul de Almada, a Escola de Música, Artes e Ofícios de Chaves (2004-2008)... Já o Teatro Luís de Camões (Lu.Ca) que recuperou na Ajuda, em Lisboa, e que abriu portas no ano passado, é uma das suas últimas obras. O projeto é um dos nomeados para o European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award de 2019.

Colorido, cosmopolita e eclético, Manuel Graça Dias era descrito pelos seus pares como ícone que gostava de cidades e cujos interesses se espraiaram para lá da arquitetura - era também um reconhecido cinéfilo e curador. Comissariou a representação de Portugal na VIII Bienal de São Paulo em 2009, momento em que “elevou o nome de Portugal no panorama internacional da arquitetura”, considerou ontem Marcelo Rebelo de Sousa, que recordou que Manuel Graça Dias foi condecorado em 2006 com a Ordem do Infante D. Henrique, “não apenas pelo conjunto da sua obra, mas por uma carreira dedicada também ao ensino, à crítica de arquitetura em jornais, programas de rádio e televisão, onde ensinava, falava e discutia com indisfarçável entusiasmo a paixão de uma vida”.

Para lá da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Manuel Graça Dias foi também professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e na Universidade Autónoma de Lisboa. Escreveu para várias revistas da especialidade e, lembra agora a Universidade do Porto, era constantemente solicitado “para um vasto número de conferências, quer em Portugal quer no estrangeiro”. Ao longo dos anos, colaborou em vários programas televisivos e radiofónicos sobre arquitetura, como o Ver Artes/Arquitetura, na RTP2. Colaborou também com a TSF, foi crítico do Expresso e cronista do Público e dirigiu o Jornal Arquitectos entre 2009 e 2012. Escreveu vários livros, entre os quais Ao volante pela cidade: 10 entrevistas de arquitetura (1999).

Em abril de 2013, publicou no P3, do Público, um artigo onde lembrava o seu período de estágio, onde resume os primeiros tempos, ainda sem ser considerado um “pensador de cidades” com opiniões polémicas - a dada altura, ficou conhecido por defender as marquises e as chamadas casas dos emigrantes. “O que eu gostava mesmo era de desenhar ”livremente”; com lápis, com caneta, com cores, com o que tivesse à mão, colecionando vistas, sobreposições, acidentes, deformações, insólitos bocados de arquiteturas existentes, cujos ”alçados” esborrachava em planos avivados pela marcação profunda de sombras plausíveis”, dizia então.

Acabou por transpor todas essas cores para a forma como pensou a arquitetura. Curiosamente, foi numa pequena capela, no recato de um convento, que encontrou o espaço que mais o emocionou: a capela de La Tourette do Le Corbusier, em Lyon, como contou na citada entrevista do Expresso. “É um convento, em Lyon que, junto à capela principal, tem um sítio com seis altares onde os monges aprendem a dar missa. É um sítio tão bonito! Foi a única vez que senti, perante a beleza, o que se descreve como o síndroma de Stendhal. Sentei-me no chão, sozinho, e durante meia hora fiquei maravilhado, com um nó na garganta”.