Se no Porto já é possível fazer os carregamentos com os novos tarifários, em Lisboa, essa realidade começa amanhã. Mas atenção que a par dos valores há outras alterações a ter em conta, principalmente no caso da Área Metropolitana de Lisboa.

A explicação é simples: um dos objetivos dos novos passes Navegante é reduzir o atual número de títulos, passando de 694 para 45. Em geral, os passes de preço atual inferior a 40 euros serão mantidos; já os passes com origem e destino na área metropolitana com um preço superior deixarão de existir. A verdade é que os descontos vão chegar a todo o país, ainda que a duas velocidades: a redução do valor dos passes arranca em abril para 85% da população, mas só deverá surtir efeitos a nível nacional em maio. Quem já utiliza transportes públicos diariamente terá apenas de fazer essa transição, enquanto os outros poderão estrear-se neste mundo.

Veja como funciona e os cuidados a ter

Lisboa

Navegante Metropolitano e Passes Navegante Municipais

O passe único passa a ter duas configurações: o Navegante Metropolitano, permitindo deslocações em todos os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa - Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira -, que terá um custo fixo de 40 euros; e o Navegante Municipal, que permite circular em todos os transportes dentro de um município, com um custo de 30 euros.

Como adquirir os novos passes

Se já é titular do Cartão Lisboa Viva (cartão rígido personalizado com foto), pode a partir de amanhã carregar o seu cartão para poder utilizar um dos novos passes Navegante a partir do dia 1 de abril. Se ainda não é um utilizador frequente de transporte público, deve adquirir o Cartão Lisboa Viva. O pedido pode ser efetuado presencialmente, ao balcão de um operador de transportes aderente, ou online em www.portalviva.pt.

Qual a sua validade

Ao contrário do que acontecia até agora, os novos passes passam a ter uma duração de mês a mês e não de 30 dias. Isto significa que vai ter de passar obrigatoriamente a carregar o passe nos primeiros dias do mês. No entanto, para aqueles cujos passes ainda estejam em vigor até ao meio do mês de abril foi criado um passe temporário com âmbito geográfico equivalente ao do passe Navegante Metropolitano. Esta modalidade temporária tem um custo de 10 euros e é válida por sete dias. A ideia é assegurar apenas o período de transição. Este passe temporário vai estar disponível a partir do dia 8 de abril de 2019 e termina no final desse mês.

Passes para crianças

Os jovens até aos 13 anos vão poder continuar a viajar gratuitamente no município de Lisboa (limite do Navegante Urbano), na Carris e Metropolitano de Lisboa, e para isso não necessitam de realizar qualquer operação. Para que possa usufruir de todos os serviços de transporte público regular de passageiros em todos os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa deve dirigir-se a um gabinete de apoio ao cliente e solicitar a alteração do perfil do cartão para o Navegante12.

Passes para mais de 65 anos

As pessoas com mais de 65 anos também vão pagar 20 euros pelo passe para a área metropolitana e o passe que permite que os reformados circulem nos transportes em Lisboa continua a custar 15 euros.

Cartão Social +

Não precisa de fazer qualquer alteração: o carregamento mantém-se inalterado, sendo reconhecido automaticamente pelo sistema que se trata de um cartão com perfil social+ e aplicando as respetivas percentagens de desconto. Basta dirigir-se ao seu local de carregamento habitual.

Modalidade para famílias

Será criado um passe familiar, um agregador de todos os cartões da família. O preço limite para qualquer agregado familiar, independentemente do número de pessoas, ficará tabelado nos 60 euros para transportes dentro do mesmo município e 80 euros para toda a área metropolitana.

Se não for residente na área metropolitana de lisboa

O novo passe Navegante Metropolitano ou Municipal não tem qualquer restrição de zona de residência, apenas tem de ser titular do cartão Lisboa VIVA. O mesmo não acontece com o passe Navegante Metropolitano ou Municipal Família, já que é exclusivo para agregados familiares com residência comprovada num dos 18 municípios que constituem a Área Metropolitana de Lisboa. Aliás, trata-se de um título financiado pelos municípios, daí apenas ser permitido o acesso a residentes.

Deduzir despesa no IRS

Vão ser mantidas as atuais deduções das despesas com transportes.

Porto

Modalidades

O Andante mantém-se, mas agora com duas modalidades. O sistema de transportes está organizado por zonas (12). O passe custará 30 euros para o Z2 (duas zonas, o mínimo obrigatório até agora) e Z3 (três zonas) e, a partir daí, pagar-se-á 40 euros.

Adquirir passes

Pode adquirir o Intermodal Andante nas lojas Andante, pontos de venda Andante e Bilheteiras CP com venda Andante. Quem já possui o título de transporte Z2 e quiser incluir uma ou mais zonas terá de se dirigir a uma loja Andante. Para quem tem o Z4 ou mais, passar a usufruir do passe único metropolitano será automático.

Desconto para crianças

Ao contrário de Lisboa, que avança já, no Porto, esta redução de preços só começa a aplicar-se a partir do arranque do próximo ano letivo. Ainda assim, os descontos já existentes para esta faixa etária, assim como outros, manter-se-ão, incidindo agora sobre os novos valores de base, ou seja, os 30 ou 40 euros. Para crianças até aos quatro anos, em qualquer uma destas áreas metropolitanas, o custo já era zero.

Carregamentos

No Porto, os carregamentos dos passes já eram feitos no início de cada mês e, como tal, continua a aplicar-se essa prática.

No resto do país

Prazos e modalidades

Os descontos vão chegar a outras regiões do país, ainda que nem todos na mesma data. Por exemplo no Algarve, os passes de autocarro e comboio passam a ter metade do preço a partir de 1 de maio. Já em Coimbra, o passe municipal terá um custo de 30 euros a partir de 1 de abril. Na zona Oeste arranca em abril e o passe municipal não irá custar mais de 30 euros; passe intermunicipal (passe Oeste) não irá custar mais de 40 euros; desconto de 30% nos passes acima dos 40 euros com ligação à AML, Lezíria do Tejo e região de Leiria. Arranca a 1 de abril. Nesta região haverá ainda um passe familiar (Passe Social + Oeste). No Médio Tejo, o passe municipal custará até 30 euros e o intermunicipal até 40 euros. Haverá ainda um desconto de 30% nas ligações acima dos 40 euros para outras regiões a partir de 1 de abril.