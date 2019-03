Esta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu um aviso à população sobre o perigo de incêndio rural. Em causa está o aumento das temperaturas acima do normal para esta época do ano e um "acentuado aumento da intensidade do vento".

Este cenário vai verificar-se entre hoje e quarta-feira, e "traduz-se num aumento dos índices de risco de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios em todo o território continental".

Recorde-se que, durante o dia de amanhã, são esperadas temperaturas à volta dos 28 graus Celsius em várias zonas do país, tal como aconteceu durante esta segunda-feira.