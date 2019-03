Não é só em Hollywood que existe um passeio da fama. Agora, mesmo no centro de Lisboa, junto à Avenida da Liberdade, a calçada da Praça da Alegria vai ser transformada num "passeio da fama", que vai incluir grandes personalidades do mundo do teatro.

O memorial vai ser inaugurado oficialmente esta quarta-feira e terá, para já, gravados 35 nomes. No entanto, com o decorrer do tempo, o objetivo é alargar o número de pessoas homenageadas neste “passeio da fama”.

"Queremos iniciar uma tradição na cidade, mas este não é um projeto fechado. A ideia é criar nesta freguesia, que é a que tem mais teatros por metro quadrado em Lisboa, um espaço para que, pelos anos fora, sejam inscritos os nomes de grandes personalidades do espetáculo", disse ao Jornal de Notícias o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, que é o grande responsável pelo projeto.