O crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano deverá ser superior ao verificado no quarto trimestre de 2018. A estimativa é do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). De acordo com a síntese de conjuntura, a instituição revela que “os indicadores parciais disponíveis apontam para uma aceleração do crescimento da procura interna, em especial do Investimento, e um contributo negativo da procura externa líquida, mas considera-se mais provável que o crescimento homólogo no primeiro trimestre de 2019 possa superar o verificado no quarto trimestre de 2018”.

Em 28 de fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o registado no ano anterior e abaixo da previsão do Governo, que esperava 2,3%. Já só no quarto trimestre de 2018, o PIB registou uma taxa de variação homóloga de 1,7%, tendo sido de 2,1% no trimestre anterior.

De acordo com o ISEG, “os indicadores de confiança das empresas iniciaram o ano de 2019 acima dos níveis atingidos no final de 2018, mas o indicador de confiança dos consumidores continuou a descer”.

A instituição revela ainda que por áreas de atividade, “focando exclusivamente o mês de fevereiro e usando dados corrigidos de sazonalidade”, verifica-se “que nos setores da indústria, construção e comércio a retalho os respetivos indicadores de confiança subiram, enquanto o indicador de confiança dos serviços desceu”.

Esta aceleração contribuiu para um aumento do indicador de tendência da atividade global. “O ano iniciou-se com uma evidente subida do indicador global de atividade que superou os valores obtidos na segunda metade de 2018”, conclui.