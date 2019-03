Chama-se Ramy Shehata, tem 13 anos e é, desde a última quarta-feira, o novo herói de Itália. Salvou de morte quase certa 54 pessoas, a maioria crianças e adolescentes, que seguiam num autocarro escolar que foi sequestrado pelo próprio motorista e parecia destinado a arder com toda a gente a bordo. Ousseynou Sy, o autor do sequestro, nasceu no Senegal há 47 anos, chegou a Itália em 2004, tem registo criminal (um ano de prisão por abuso sexual e condução sob o efeito de estupefacientes) e já possui a cidadania italiana, conseguida por via do casamento com uma mulher natural do país. Já Ramy Shehata nasceu em Itália em 2005, filho de egípcios... e ainda não tem a nacionalidade italiana.

Pelo menos por agora. Tudo indica que o adolescente irá ser premiado com esse privilégio em breve, como recompensa dos seus atos heroicos. O tema entrou de imediato na ordem do dia e maior peso ganhou quando Luigi di Maio, vice-primeiro-ministro e líder do Movimento 5 Estrelas (o parceiro maioritário na coligação de extrema-direita com a Liga, de Matteo Salvini, e assumidamente anti-imigração), revelou a intenção de pedir ao primeiro-ministro, Giuseppe Conte, que seja atribuída a cidadania italiana ao jovem Ramy. “O Ministério do Interior [liderado por Salvini] está pronto para custear e acelerar o processo de atribuição de cidadania ao nosso pequeno herói Ramy, que pôs a sua vida em risco para salvar os colegas. A esperança é atribuir cidadania a Ramy e retirá-la ao motorista”, indicou di Maio em comunicado.

Massacre contra “a matança no mediterrâneo” Boas perspetivas, portanto, para o menino Ramy, que manteve um incrível sangue-frio durante os frenéticos 40 minutos vividos no autocarro sequestrado por Ousseynou Sy. O homem nascido no Senegal justificou a sua ação com a tentativa de protestar contra as rígidas políticas do Governo italiano no que respeita à imigração – e que, no seu entender, têm causado a morte de milhares de refugiados norte-africanos no mar Mediterrâneo. Na véspera, cerca de 50 pessoas foram resgatadas de um barco que havia saído da Líbia e levadas para a ilha de Lampedusa; aí, as autoridades italianas ordenaram a apreensão do barco e abriram uma investigação à alegada ajuda de imigração clandestina.

“Quero parar esta matança no Mediterrâneo, por isso vou levar a cabo aqui um massacre”, terá dito o motorista, de acordo com o testemunho de um dos professores que seguia no veículo, prometendo matar todas as crianças que seguiam a bordo do autocarro: “Ninguém vai sobreviver”. “Ele fez-nos subir e imediatamente depois trancou-nos”, disse a uma televisão italiana Tiziana Magarini, a supervisora que acompanhou as crianças com dois professores e que via em Ousseynou Sy “alguém muito bem-educado, normal”. Munido de uma faca e uma arma de fogo (que não foi encontrada), Sy manietou dois dos professores e obrigou outra a derramar combustível no interior do autocarro, empunhando um isqueiro e ameaçando atear fogo ao autocarro.

Depois, tirou os telemóveis a todos os alunos. Todos... menos um: Ramy Shehata conseguiu esconder o seu e, ajoelhando-se e começando a falar árabe, ludibriou o motorista, que julgou estar a ver um menino desesperado a rezar a Alá. Ramy, todavia, estava na verdade a ligar ao pai, contando-lhe tudo o que estava a acontecer. “Apesar de estar de cabeça baixa, conseguiu ver as placas sinalizadoras e dizer-nos exatamente onde ia o autocarro e onde estava”, disse depois Marco Palmieri, o porta-voz dos Carabinieri (a polícia nacional italiana).

O plano, absolutamente improvisado, resultou em pleno: a Polícia conseguiu localizar o autocarro e, enquanto alguns membros distraíam Sy, outros retiravam pelo vidro traseiro todos os alunos. Nessa altura, o motorista ateou realmente fogo ao veículo, mas ninguém ficou ferido – 12 crianças e dois adultos, ainda assim, foram levados para o hospital devido à inalação de fumo. “O ataque foi uma decisão pessoal. Não podia mais ver crianças serem desmembradas por tubarões no mar Mediterrâneo e mulheres grávidas a morrer”, terá dito Sy às autoridades, segundo o depoimento do chefe da secção de contraterrorismo do Ministério Público de Milão, Alberto Nobili.

“Ele é o nosso herói”, repetiram incessantemente os 51 miúdos, com idades entre os 11 e os 13 anos, que foram resgatados. O veículo saiu de uma escola emVailati diCrema com destino a um ginásio e acabou por se ir dirigindo ao invés para o aeroporto de Linate, em Milão. A polícia milanesa também não poupou nos elogios ao jovem Ramy. “Foi um milagre, poderia ter sido um massacre”, disse Francesco Greco, membro do Ministério Público italiano.

Ao jornal La Repubblica, o pai de Ramy apelou às autoridades italianas no sentido de as sensibilizar para concederem a cidadania italiana ao adolescente. “O meu filho fez o seu dever, estou muito orgulhoso dele. Seria ótimo que lhe fosse concedida a nacionalidade italiana, iria garantir-lhe alguma segurança no país onde nasceu. Nós adoramos Itália, eu cheguei cá em 2001 e o nosso futuro é aqui”, afirmou o progenitor. “Quando crescer, quero ser polícia. Já tinha esse desejo e tudo isto tornou-o ainda mais forte”, realçou Ramy, revelando contudo ter um plano B: “Se não conseguir, gostava de ser farmacêutico”.

“Decidi tentar fazer de almofada” Um caso feliz, que merece o aplauso de todos e que traz à memória outros de igual índole que foram acontecendo nos tempos mais recentes. Como o do “Homem-Aranha” de Paris, Mamoudou Gassama, cujas imagens a escalar um prédio a 28 de maio do ano passado, de modo a salvar uma criança de quatro anos prestes a cair de uma varanda no quarto andar, se tornaram virais nas redes sociais e correram mundo.

Imigrante do Mali, Gassama não estava legalizado emFrança. Pouco mais de 24 horas depois da incrível façanha, o homem de 22 anos foi recebido noPalácio do Eliseu por Emmanuel Macron, o Presidente gaulês, que lhe ofereceu a nacionalidade francesa e ainda um emprego como bombeiro. Curiosamente, Macron estava nessa altura a ser criticado por ter promulgado um projeto de lei sobre asilo e imigração considerado “desumano” por grupos de direitos humanos.

Em novembro do ano anterior, outro imigrante salvou a vida de uma senhora, neste caso no Chile. Richard Joseph, natural do Haiti, percebeu que a mulher iria atirar-se da varanda do seu apartamento, situado no nono andar, e tentou amortecer a queda com o próprio corpo. Foi bem sucedido: ambos sobreviveram, com Richard a sofrer lesões nos joelhos, pés e braços. “Depois de sair do autocarro, olhei para a senhora que andava pela varanda. Não conseguia ouvir o que ela dizia e primeiro filmei com o telemóvel, como toda a gente estava a fazer. Mas depois percebi que não era altura para filmar, mas sim para pensar em como a podia ajudar”, contou Richard, completando: “Decidi tentar fazer de almofada, embora não acreditasse que a iria conseguir salvar. Só queria impedir que ela batesse com a cabeça no chão. Tentei concentrar-me, porque sabia que ela vinha pesada. Quando chegou aos meus braços, a força da queda fez-me dobrar as pernas e caímos no chão. Não pensei no perigo para mim”.

Em 2014, outro caso semelhante havia acontecido em França. Lassana Bathily, nascido no Mali e de origem muçulmana, foi premiado com a cidadania francesa após ajudar a salvar várias pessoas durante um ataque terrorista num supermercado judeu em Paris. O assistente de 24 anos escondeu vários clientes num frigorífico enquanto o atirador, Amédy Coulibaly, disparava uma Kalashnikov. Morreram cinco pessoas (incluindo o perpetrador do ataque), mas, sem a intervenção de Bathily, o massacre teria atingido outras proporções.

Meses antes, outro episódio do mesmo género, mas com um final menos feliz. Três semanas depois de salvar duas crianças de morrer carbonizadas num incêndio numa casa vizinha, e de ser exaltado como“herói” por todo oReino Unido, Robert Chilowa viu-se obrigado a deixar a Grã-Bretanha. O homem, de 46 anos, nasceu no Zimbabué e vivia no Reino Unido desde 2001 – abandonou o seu país por receio de perseguição política, pois era um opositor do regime do ditador Robert Mugabe –, mas viu rejeitado o seu pedido para prolongar o visto e continuar no país

Uma notícia que recebeu... enquanto era assistido no hospital pelo fumo inalado durante o salvamento.

“Não fiz nada de mal, não tenho registo criminal... Alguém devia ter coração. Os meus amigos diziam-me: ‘Quando é que vais ver a Rainha? Quando é que vais ser nomeado cavaleiro?’ Fiz um excelente trabalho e agora o que me dizem é: ‘Desaparece’”, lamentou. A posição do Ministério do Interior também ficou bem patente com este depoimento emitido então: “O Reino Unido tem uma orgulhosa história de assegurar o asilo daqueles que precisem da nossa proteção. Se chegarmos à conclusão de que a pessoa em questão não necessita dela, esperamos que deixe o país”.

A porteira portuguesa e o herói... que não o era Bem frescos na memória coletiva estão ainda os ataques na Nova Zelândia e numa escola em Suzano, São Paulo (Brasil). Também aqui houve heróis improváveis e que saíram do anonimato para salvar vidas. No caso neozelandês, esse papel foi desempenhado por Abdul Aziz, um afegão de 48 anos que fez frente ao supremacista branco Brenton Tarrant (28) e o impediu de matar mais pessoas durante o ataque à segunda mesquita em Christchurch, forçando-o a fugir.

Aziz, que tinha os quatro filhos consigo na mesquita, correu para o exterior a gritar, de modo a atrair as atenções do atirador. Tarrant alvejou-o mas não conseguiu atingi-lo, acabando por entrar no carro para ir trocar de arma. Nesse momento, Aziz, munido apenas com uma máquina de cartões de crédito, correu atrás dele e atirou o objeto à janela do carro do terrorista, assustando-o e levando-o a abandonar o local. Tarrant tinha deixado 41 cadáveres na mesquita Al-Noor e queria deixar igual marca em Linwood, mas acabou por matar “apenas” oito das 100 pessoas que ali se encontravam.

No Brasil, a ação mais meritória terá sido a de Silmara Cristina Silva de Moraes, a cozinheira da escola que ajudou mais de 50 estudantes a refugiarem-se na cozinha atrás de barricadas construídas com frigoríficos, congeladores e mesas. “Pensávamos que eram bombinhas [de carnaval]. Quando percebemos que era a sério, colocámos o maior número de crianças lá dentro e ficámos ali até a Polícia chegar. Foi desesperador. A gente também entra em pânico, mas teve de manter a calma porque temos de cuidar das crianças”, contou a funcionária, de 54 anos.

Inesquecível foi também a ação de Margarida, a porteira portuguesa que acabou por se tornar uma heroína nos atentados de Paris, em novembro de 2015. Margarida Sousa, de 57 anos e a viver em França há mais de 30, abriu as portas da sua casa para acolher mais de 30 pessoas que fugiam do teatro Bataclan, um dos locais onde se perpetraram os ataques que deixaram 129 mortos e mais de 400 feridos. “Parece que tudo paralisou naquele momento. Parecia estar numa outra vida. Tínhamos de ajudar as pessoas que estavam em sofrimento”, referiu na homenagem que lhe prestaram em Penafiel, a sua terra natal – viria também a ser condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa e a receber a Medalha de Bronze da Cidade de Paris, juntamente com o casal José e Manuela Gonçalves, também eles vizinhos da sala de espetáculos e que abriram as portas do seu prédio para quem quisesse refugiar-se dos ataques.

Diferente foi o caso de Manchester, com o herói a passar rapidamente a vilão. No atentado terrorista em Manchester em maio de 2017, em que um homem se fez explodir após um concerto da cantora pop Ariana Grande, matando 22 pessoas, Chris Parker, um sem-abrigo de 33 anos, foi exaltado por ter socorrido várias vítimas e motivou até uma iniciativa comunitária para o ajudar a sair da rua que lhe permitiu arrecadar 52 mil libras (cerca de 61 mil euros). O embuste durou pouco, porém: as imagens das câmaras de vigilância perto da Arena de Manchester mostraram-no a roubar os pertences de várias vítimas – e até a fotografar algumas para vender depois as imagens aos órgãos de comunicação social. Parker foi apanhado pela Polícia e, em tribunal, declarou-se culpado de dois crimes de roubo e um de fraude, acabando condenado a uma pena de quatro anos de prisão.