A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta segunda-feira buscas no quartel dos bombeiros voluntários da Figueira da Foz. Em causa está uma denúncia anónima que levanta suspeitas de que o antigo comandante adjunto daquela corporação e uma ex-bombeira terão cometido crimes de peculato e falsificação de documentos.

Ilídio Lopes, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, referiu, em entrevista à RTP, que está totalmente disponível para cooperar com as autoridades. O responsável disse ainda estar tranquilo com a investigação.

“Estamos completamente tranquilos. Estamos totalmente disponíveis para colaborar com a Polícia Judiciária em tudo o que necessitar. Somos também parte interessada no esclarecimento da verdade”, afirmou.